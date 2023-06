Mille poolest erineb pärimustants rahvatantsust, mida näeb tantsupeol?

Selleks, et saada aimu, kuidas vanad eestlased pärimustantse tantsisid, on neid tantse kirjeldatud ja uuritud, lisaks püütud arhiivimaterjali põhjal taaslavastada. Siiski jääb Kapper-Tiisleri sõnul pärimustantsu alati mingi mõõde, mis on võimalik vaid elavas ja tantsivas inimeses. "Ta ei säili kusagil mujal täielikumana kui inimkehas," nentis Kapper-Tiisler.

Leigarid on üle poole sajandi pärimuskultuuri edendamise nimel tööd teinud: peale arhiivimärkmete uurimise teavad nad omast käest, kuidas vanad pärimustantsud käivad. "Üks pärimuse määratlusi leiab, et teadmised oleksid edasi kantud üle kolme põlvkonna, nii on ka Leigarite tantsus," sõnas Kapper-Tiisler. Leigarites tantsib tema sõnul järjestikku juba kolmas või isegi neljas põlvkond.

Pärimustants erineb lavalisest rahvatantsust esiteks seetõttu, et seda tantsitakse iseenda jaoks. Lavatants on aga publikule vaatamiseks. Teine suur erinevus nende kahe vahel on see, et pärimustantsu looja on iga tantsija ise, aga lavatantsul on enamasti üks autor. "Kui autoritants saab olla ühe autori konkreetse idee väljendus (interpreteerituna rühmatantsijate poolt), siis pärimustantsu looja on iga tantsija ise," lisas Kapper-Tiisler.

Päris puhast pärimustantsuvormi tema sõnul tantsupeol olla ei saa, sest tantsijad on organiseeritud tantsuplatsile, kus peavad järgima kindlaid jooniseid. "Tantsupeol tantsitakse alati pärimustantsu seadet," rõhutab ta. Siiski on pärimustantsude kohapeal loomist katsetatud väiksematel tantsupidudel, näiteks toob ta eestirootslaste tantsupeo.

Kristjan Torop on 1960. aastatel koostanud ulatusliku tantsusõnastikuga, kus lisaks traditsioonilistele nimetustele nagu polka, valss, reilender leiab ka termineid nagu muhu kannanöör, eideratas ja luiskamine. Need nimed on rahvasuus levinud, see-eest muud terminid nagu parem-poolsüldvõte tuli Toropil endal koostada. "Oskussõnastik sisaldab teatavat normi, mis on väga vajalik tantsupidude tegemiseks ja autoritantsude kirjeldamiseks, aga pärimustantsude normideni jõuti alles viimases, viiendas trükis," rääkis Kapper-Tiisler. Tema arvates võib selles näha ajastumärki. Toona eelistati kollektiivset rahvatantsu individualistlikuma mõõtmega pärimustantsule. "Selline kontrollimatu folkloori harrastus nõukogude ajaperioodi sugugi ei sobinud," leidis Kipper-Tiisler. See-eest tänapäeval on pärimustants tema sõnul populaarsust kogunud, sest annab tantsijatele rohkem vabadust.