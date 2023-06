Svet: laulupeo päeval saab kaubanduskeskuste parklates tasuta parkida

Tallinna abilinnapea ütles Raadio 2 hommikusaates, et pühapäeval ehk laulupeo päeval saab Tallinna valitud kaubanduskeskuste parklates tasuta parkida ning liikuda sealt edasi laulupeole spetsiaalse bussiga või jala.

Svet ütles, et laulupeo piirkonda autoga minek ei ole hea mõte ja ta kutsus üles minema sinna jala või jalgrattaga.

"Meil on kokku neli suurt rattaparklat iga sissepääsu juures, lisaks Russalka juures ja meil on mitmeid ühistranspordi variante. Süstikbuss käib pühapäeval Teatri väljaku ja Lauluväljaku vahel," rääkis Svet.

Rattaparklatesse mahuvad Sveti sõnul tuhanded rattad.

Kui autoga tulemine on siiski vältimatu, soovitas Svet jätta auto spetsiaalsetesse kaubanduskeskuste parklatesse.

"Me oleme leppinud kokku suurte kaubanduskeskustega, et pühapäeval on parkimine nende parklates tasuta. Lääne poolt tulijatele Rocca al Mare keskuse parklas, lõuna poolt tulijatele Ülemiste ja T1 ning ida poolt tulijatele Lasnamäe Centrumi, Lasnamäe Prisma ja Tondiraba jäähalli parklates," rääkis Svet.

"Kokku on tuhandeid parkimiskohti, kus on parkimine pühapäeval tasuta, kuhu saab jätta oma auto ja ilusti liikuda sealt ühistranspordiga. Lääne suunast viib kesklinna buss nr. 42, sealt edasi saab liikuda jala või süstikbussiga laulupeole. Ülemiste ja Lasnamäe kaubanduskeskuse parklatest on korraldatud spetsiaalsed bussid," sõnas Svet.

Sveti sõnul oodatakse laulupeole umbes 100 000 inimest.

Reedel ja laupäeval on seose tantsupeoga suletud Juhkentali tänav. Teatri väljaku ja Kalevi staadioni vahelt hakkab sõitma süstikbuss.

Liikluspiirangud puudutavad veel pühapäevast laulupeo rongkäiku. "See trajektoor alates Endla tänavast mööda Pärnu maanteed ja Narva maanteed kuni Lauluväljakuni välja on kella 7-st hommikul kuni kella 14-ni päeval liiklusele suletud. Peale kella 14 jäävad suletuks tänavalõigud lauluväljaku ümber," rääkis abilinnapea.