Palav ilm pani tantsupeoks harjutajad proovile

Tantsupeo meditsiiniteenuste juhi Erik Vellerammu sõnul midagi väga hullu õnneks ei juhtunud.

"Täpset numbrit ma praegu öelda ei saa, sest kokkuvõtteid me veel teeme. Aga midagi erakordset, mida varem pole olnud, ei saa küll välja tuua. Minestamisi oli ja need, kes abi vajasid, abi said," rääkis ta.

"Selleks, et lapsed homseks ennast vormi saaksid ja saaksid pikemalt puhata, sai proov veidi varem ära lõpetatud, et oleks aega rohkem taastuda," lisas Velleramm.