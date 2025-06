Laulu- ja tantsupeo teabejuht: tuli rändab tänavu mööda Eestit 18 päeva

Laulu- ja tantsupeo teabejuht Sten Weidebaum ütles "Vikerhommikus", et sarnaselt varasematele aastatele on võimalik ka sel korral huvilistel endale laulu- ja tantsupeo tulest küünla või tervikuga tuli kaasa võtta.

Weidebaumi sõnul õnnestus laulupeo tule süütamine väga hästi ja kõik läks plaanitult. "Tule süütamine tseremoonia algas täpselt kell 4.05, seega praktiliselt koos päikesetõusuga," mainis ta ja lisas, et Tartusse olid kogunenud kõik laulu- tantsu- ja rahvamuusikapeo kunstilised toimkonnad.

"Tule süütamise järel me käisime kunstiliste toimkondadega Raadi kalmistul austust avaldamas seal puhkavatele suurkujudele ja seejärel andsime tule esimese laulupeo toimumise koha juures üle Tartumaale, kes alustavad tuleteekonna esimese etapiga," selgitas Weidebaum.

"Üks erilisemaid tuleteekondi viimastest aastakümnetest meenub viimase lauluep eel 2019. aastast, siis tähistasime juubelipidu, esimesest laulupeost möödus 150 aastat ning siis korrati 1969. aasta teekonda, tuli anti Tartust edasi kõikide maakondade kätte hoida ning toona oli tuleteekond rohkem kui kuu aega pikk, igas maakonnas oli ta kaks ööpäeva, mõnes kohas isegi pikemalt," nentis ta ja lisas, et õige moodus tuleteekonda korraldada ongi nii, et ei ole üht keskset korraldajat. "Vaid on just maakonnad, kes seda tuld ise edasi viivad."

Tänavu rändab tuli mööda Eestit veidi vähem, täpselt 18 päeva. "2. juulil jõuab tuli Tallinna ning 3. juulil juba algabki selle sama tulega tantsupidu," rõhutas laulu- ja tantsupeo teabejuht ja kinnitas, et ka tänavu on võimalik inimestel ise laulupeotulest endale küünla või tõrvikuga tuli kaasa võtta. "Ma arvan, et see ongi selle traditsiooni pärisosa ja kõige suurem jõud, sest tuleteekonnal kohtub tuli tuhandete ja tõenäoliselt kümnete tuhandete inimestega."

"Ma olen ise ühe korra selle tuleteekonna peaaegu algusest lõpuni kaasa teinud ja ma pean ütlema, et see tunne, kui sa oled selle tulega kokku puutunud, saanud seda tõrvikut käes hoida ning seda käest-kätte edasi anda, siis see on hoopis teistsugune tunne vaadata seda tuld süttimas Tallinnas tuletornis, siis on see meie tuli," rõhutas ta.