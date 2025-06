Laulu- ja tantsupeo päevad on ka sel korral lipupäevad

2022. aastal Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse ettepanekul ning Riigikogu otsusel muudetud Eesti lipu seaduse järgi on kõik laulu- ja tantsupeo päevad ametlikud lipupäevad. Esimest korda heisati lipud laulu- ja tantsupeo ajaks kaks aastat tagasi XIII noorte laulu- ja tantsupeo päevil. Üldlaulu- ja tantsupidude ajaloos heisatakse lipud muutunud lipuseaduse alusel peopäevadeks tänavu esimest korda.

Laulu- ja tantsupeo neljal päeval on Eesti lipu heiskamine kohustuslik kõigil riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustel ning avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel.

Üldlaulu- ja tantsupidu toimub sel aastal 3. kuni 6. juulini, seega on järjestikku neli lipupäeva. Riigikantselei sümboolikanõunik Gert Uiboaed selgitas, et Eesti lipu kasutamise korra järgi tuleb lipp igal peopäeval heisata hiljemalt kell 8 hommikul ja langetada kell 22. Ta lisas, et järjestikuste lipupäevade puhul võib lipp jääda lehvima ka ööseks, ent vaid juhul, kui lipp on pimedal ajal valgustatud. "Ei pea kasutama spetsiaalset lipuvalgustust, piisab, kui lipp on heisatud kohta, kus tänava- või õuevalgustus tagab lipu sinise värvi äratuntavuse, siis loetakse see lipp valgustatuks ning see võib jääda lehvima ööpäev läbi peo algusest kuni lõpuni," täiendas Uiboaed.

Artikkel ilmus laulu- ja tantsupeo kuupäevikus.