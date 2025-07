Laulu- ja tantsupeol pakutakse tuge psüühikahäiretega inimestele

Laulu- ja tantsupeo ligipääsetavuse toimkonna juht Aet Urbas rõhutas, et ligipääsetavus on nii füüsiline kui ka sisuline.

"Hetkel oleme Kalevi staadionil, siin on oluliseks ligipääsetavuseks nii peaproovil kui etendustel toimuv kirjeldustõlge pimedatele ja vaegnägijatele, siis on olemas kaks ratastooli platvormi liikumisabivahendit kasutavatele inimestele, on olemas invatualetid," ütles ligipääsetavuse toimkonna juht Aet Urbas.

Vaegnägijail aitab tantsupeoala paremini tunnetada ka äsja valmis saanud staadioni makett, mis asub Lääneväravate lähedal asuvas laulupeomuuseumi telgis.

Koostöös meedikutega on avatud esimest korda vaimse esmaabi telgid, kus eriväljaõppe saanud vabatahtlikud MTÜ-st Peaasjad toetavad neid, kel kontserdimelu ootamatult üle jõu käib.

"Meie esimene prioriteet on toetada neid, kellel löövad tugevad tunded üle pea, aitame rahuneda, aitame hakkama saada ja abi leida, aga meie juurde võib tulla ka vaimse tervise teemadel vestlema, nendest muredest, mis täna peol on juba ära unustatud, aga tavaelus kipuvad kummitama," ütles Peaasi.ee vabatahtlike koordinaator Anna-Liisa Leppik

Leppik rõhutas, et abi võib olla päris pisikestest nippidest.

"Me näiteks pakume siin käbi, et pistad ühe käbi ühe mõttega endale taskusse ja kui ärevus peale tuleb, siis mõte on selline, et ma helistan emale," ütles Leppik.