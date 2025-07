Pildid: tantsupeo kirjeldustõlkide proovid kestavad varajaste hommikutundideni

2017. aastast alates on kirjeldustõlkide meeskonnad andnud tantsupeol suure panuse, et tuua tantsupeo emotsioone vaegnägijateni. Kirjeldustõlk töötab paaris konsultandiga, ühe tegusa tandemi moodustavad Kadri Valner ja Kai Kunder.

Kadri Valneri jaoks on rahvatants armastus. Esimest korda osales ta tantsupeol 1977. aastal. Hiljem on ta osalenud tantsiva juhendajana ning tegelenud laulu- ja tantsupidude ajaloo üleskirjutamisega. Kirjeldustõlkimist asus ta õppima eelmisel sügisel Tallinna Ülikoolis. Seal oli üheks õpetajaks Kai Kunder, kes kaotas nägemisvõime täiskasvanuna. Tänaseks on tal põhjalikud kogemused nii kontsertide, näituste, lavastuste kui varasemate tantsupidude tõlkimisel.

"Ma olen terve elu tegelenud sõnadega, aga kirjeldustõlkimise õppimine avas mulle täiesti uue tahu kirjeldamisel. See on olnud tõeline ümberõppimise kool ja olen sellest vaimustuses. Kirjeldamine aitab mõista, kui oluline on iga sõna," selgitab Valner. "Ja kui oluline on ka iga ütlemata sõna," täpsustab Kunder.

Kirjeldustõlke tähendus ja tehniline täpsus

Kai Kunder sõnastab kirjeldustõlke olemust nii: "See on vahend, millega visuaalne maailm kantakse sõnadesse ümber. Selles on värvid, emotsioonid, südamlikkus ja kõik muu, mis nägemiselamusega kaasas käib. Kirjeldustõlkes on tähtis tasakaal, tuleb kirjeldada, aga mitte tõlgendada. Kuulaja peab saama ise oma mõistmise kujundada." Valner lisas, et värvid ja emotsioon tuleb üle anda ilma sõnavahuta. "Minu jaoks on ka oluline õppetund, et ei tohi kirjeldada asju, mida ei ole. Kui tantsijad võtavad justkui mingi kujundi, aga mitte päris, siis ei saa selle kirjeldamiseks kasutada eitust."

Tähtis on ka keeleline pool. Erinevate liigutuste, vormide ja kujundite jaoks on olemas korrektsed terminid, kuid kui neid kasutades keskmine kuulaja midagi aru ei saa, siis pole korrektsusest tolku. On vaja täpset tunnetust ning selles väljendub ka tandemi koostöö, konsultant saab täpsustada, parandada või selgitust paluda. "Räägi ikka nii, et lihtne inimene ka aru saab," meenutas Kunder muheledes. Konsultant hoiab ka tõlkija meeleolu üleval, annab jõudu ja annab omapoolse kinnituse, et kirjeldused on sobivad.

Kirjeldustega tuleb leida kesktee ning sel puhul tulevad appi tantsujuhid, kunstnikud ja koreograafid, kes täpsustavad termineid, liigutusi ja tähendusi. Oluline on ka mõelda laiemalt, sest vaegnägijad ja pimedad tajuvad maailma erinevalt, mõned sündisid vaegnägijana, teised on hiljem nägemise kaotanud. Seetõttu on ka ümbritseva maailma tajumine erinev.

Kirjeldustõlkimise juures pakub paljudele huvi värvide kirjeldamine. Kunder kinnitas, et vaegnägijatel on igaühel oma tunnetus, emotsionaalne side teiste tajumisviiside kaudu, mille abil värve endiselt tajutakse. See võib olla seotud maitsete, esemete, lõhnade või tunnetega.

Tantsupeol tegutsevad kaks tandemit kirjeldustõlke. Teise tandemi kirjeldustõlk Sigrit Vaiksaar on suurema kogemusega ning seepärast on tema võtnud kirjeldada keerulisemad hetked nagu tuletoomine või aujuhtide saabumine. Tantsud on jaotatud pooleks. Abiks on kirjeldustõlke pealik Piret Aus, kes hoiab asju ohjes ning tagab meeskonnale kõik vajalikud vahendid.

Põhjalik ettevalmistus ja pikad proovipäevad

Ettevalmistust ja taustatööd on kirjeldustõlkidel palju. "Aastatega on kommunikatsioon palju efektiivsemaks muutunud, saame varakult videod ja joonised kujunditest, et ka endale need paremini selgeks teha. 37 tantsu on ikka omajagu kirjeldamist," selgitas Kai Kunder. "Kirjeldusi harjutame ette mitu kuud ja ka staadionil läheb proovidega ikkagi öösse välja. Viimased päevad oleme kahest-kolmest öösel lõpetanud. Aga see on vahva, tunneme, et teeme olulist asja," kommenteeris Valner.

Nagu varemgi, on ka sel aastal tehtud vaegnägijatele taktiilsed joonised, mis sisaldavad infot tantsupeo ja tantsude kohta ning igast tantst üht väljakujoonist, mis võimaldab kujundeid paremini mõista. Kuna punktkiri on mahukam, koosneb kogumik kahest köitest.

Ligipääsetavus kõigile

"Muidugi on ligipääsetavus on aastatega arenenud," nendib Valner, "kuid me kipume mõtlema sellest liiga kitsalt, ainult lisavajadustega inimeste perspektiivist. Ligipääsetavus tähendab kõigi inimeste vajaduste tagamist, näiteks on tantsijatel vaja veepudeleid täita, puhata, süüa – see on ka osa ligipääsetavusest." Kunder nõustub: "Just täpselt, ligipääsetavus on elukaarepõhine ja seda arendades muudame kõigi elu mugavamaks."

4.juuli kl 18.00 toimuvast kontserdist teeb kirjeldustõlkega ülekande ETV. Ülekanne on Jupiterist järelvaadatav ning Valner ja Kunder tunnevad uhkust, et nende abiga talletatakse olulist kildu tantsupeo ajaloost.