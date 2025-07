Väliseestlaste tantsurühmad ei jää pühendumuses kohalikele alla

Sel aastal loodi tantsupeo väliseesti tantsurühmade jaoks Üleilma liik, milles tantsib 600 inimest 38 kollektiivist. Rühmasid on nii üle lahe Soomest kui teiselt poolt maakera Austraaliast. Väliseesti rühmade motivatsioon on kõrge ning rahvakultuur on eestlaste südameasi kogu maailmas.

Brisbane'i Eesti Naiste Rahvatantsurühm "Folkroos" hoiab eestlust sügaval südames

"Sõit on kokku ikka 40 tundi," nendivad Brisbane'i Eesti naiste rahvatantsurühma Folkroos liikmed. "Aga kui lennujaamas on pere ja soolakurk ootamas, siis läheb ikka kergemalt." Enamus Folkroosi liikmete jaoks on see juba teine tantsupidu, käe, õigemini jala, sai Folkroos valgeks juba 2019. aastal toimunud juubelipidustustel "Minu arm".

Enamus liikmeid tuleb Eestisse pikemaks ajaks, et tähistada koos lähedastega jaanipäeva ja suviseid üritusi. "Käime läbi palju lähedasi, tähistame suviseid sünnipäevi, külastame nii palju kontserte-kultuuriüritusi kui vähegi võimalik, et eesti kultuuri ammutada. Ka lapsed on Eesti kultuurist vaimustuses ja ootasid kannatamatult reisi."

Aktiivne kogukondlik liikumine aitab Austraalias traditsiooni ja eestluse vaimu tugevana hoida. Tähistatakse koos suuremaid tähtpäevi, nagu jõulud või jaanipäev, millest võtab osa sadu eestlasi. See on hea võimalus sidemete loomiseks välismaal, lastele meeldib väga teiste eestlastega mängida.

"Distantsi tõttu tunneme end Eestiga tugevalt seotuna, tantsimine on suurepärane võimalus kokku tulla, oma kultuuri tunnetada ja mitme aasta töö lõpuks oma pühendumust tantsupeol väljendada," kommenteerivad Folkroosi liikmed. Oluline pole ka varasem tantsimiskogemus, mõned on varem laulnud-tantsinud, teised on hakanud alles Brisbane'is tantsima.

Juhendamisega on Folkroosi liikmed igati rahul. "Meil on ka väga vedanud juhendajaga – Ingrid Hamer, kes lavastab ka võimlemisrühmade esituse "Tulemise tunne", käib tihti Austraalias ning on meid siiani kandnud."

"Iseoma" tähendus suure suguvõsakokkutulekuna on Folkroosi tantsijate jaoks väga südamelähedane, tantsupeol tajutakse samuti tugevat ühtehoidmistunnet ja soojust. Folkroosi liikmed jõuavad Brisbane'ist Eestisse kord aastas või üle aasta.

Segarühm "Ülelahedad" koondab tantsulembelisi eestlasi põhjanaabrite juures

Helsingis tegutsevad Ülelahedad on tantsupeole jõudnud lausa kahe segarühmaga ja pererühmaga Lahepere. Neil on selja taga hiljuti Stockholmis lõppenud XIII ülemaailmsed eesti päevad ESTO 2025 "Üheskoos".

Valmistumine on neil läinud suurepäraselt, sarnaselt austraallastega said paljud liikmed esimese kogemuse 2019. aasta juubelitantsupeol. "Oleme kõvasti vaeva näinud, trenne teeme iga nädal ning tantsupeoks valmistumiseks on vähemalt kord kuus toimunud nädalalõpulaagrid, kus saame eriti intensiivselt lihvi anda," tõdesid Ülelahedate liikmed.

Lai koosseis tõestab, et tantsulembelisi eestlasi on Soomes küll ja veel. Huvilisi koguneb ajaga ainult juurde. Kuigi tõsist koduigatsus peale ei tule, hellitavalt nimetatakse tegutsemiskohaks Talsinkit, on rahvuskultuuri väljendamine teises riigis ikkagi auasi, võetakse kinni igast esinemisvõimalusest, et ka kohalikele tantsuoskusi ja eesti kultuuri tutvustada.

Ka Ülelahedad on oma juhendaja üle uhked ja õnnelikud. "Meie endine liige Anneli Kääparin võttis kätte ning läbis Rahvatantsujuhtide kooli, omandades nii tugevad teadmised tantsujuhtimisest. Nüüd juhib ta meie rühmi suurepäraselt."

11 613 tantsijat harjutavad terve nädala 11 erinevas kohas üle Tallinna, et 3. ja 4. juulil pakkuda kõigile Kalevi staadionil kolm imelist kontserti.