Tantsupeoliste proovid toimuvad üle Tallinna ja Viimsini välja

Mitte kõik tantsijad ei harjuta Kalevi staadionil – Tallinnas toimub tantsuproov 11 väljakul. Anne Veesaar ja Mikk Purre leidsid Õismäel kooli staadionil, et ka puhkepausil on hädavajalik oskusi lihvida. Kaks aastat tagasi loodud Mullaketrajad on tantsupeol – tagasiteed pole.

Mõlemad võiks osaleda ka laulupeol. Selgub, et kogemus on olemas.

"Mina olen umbes 28 korda laulupeol käinud. Rohkem ei plaani minna enam – aitab," ütles Purre.

"Mina olen käinud aastal 1969, kui oli 100. juubelilaulupidu. Käisin Valga 1. keskkooli mudilaskooriga laulupeol," ütles Veesaar.

Võib-olla on kellelgi küljes sammulugeja. Pärast selgub, mitu sammu tõi Iseoma endaga kaasa. Kindel aga on, et ees on 70 tonni suppi, mille 46 000 peolisele tõstab ette naiskodukaitse.