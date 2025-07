Kanada eestlased: me ei kujuta ette elu ilma eesti keele ja kultuurita

Hokiturniir oli heategevuslik, raha korjati Toronto lähedal asuvale Jõekääru lastelaagrile.

"Jõekääru lastelaager on minul isiklikult südame ligidal, kuna mina käisin seal noorena. Väga paljud Kanada eestlased, kes on siin, käisid Jõekääru lastelaagris. Nad õppisid eesti keeles, Jõekääru lastelaagrist tuli iga suvi eestimeelsus. On ka väga tuntud eestlasi, kes on seal laagris käinud. Näiteks president Toomas Hendrik Ilves oli üks kasvandik," ütles Kanada päeva korraldaja Marcus Kolga.

Eesti diasporaa Kanadas hoiab Eestit ja eestimeelsust mõttes ning räägib sellest ka mitte-eestlastest kanadalastele.

"Meie Eesti Toronto täienduskoolis on nüüd võib öelda suurem osa pered, kus vähemalt üks vanematest on ainult ingliskeelne ja lapsed tulevad kooli ikka samamoodi. Mõnel on tugevam eesti keel kui mõnel teisel. See aga ei tähenda, sest kui nende vanemad tulevad ka nendega kaasa ja õpivad "tere", "aitäh", "tule meile" ja "nägemiseni", miks me rohkem küsime? Tähtis on, mida nad mõtlevad," ütles "Eesti elu" ajalehe peatoimetaja Kai Kiilaspea.

Kai Kiilaspea toimetatav väliseestlaste ajaleht "Eesti elu" on 1952. aastal asutatud samalaadse ajalehe "Vaba eestlane" mantlipärija. Kui näiteks meie Eesti Päevaleht pidi eelmisel aastal paberversioonist loobuma, siis Kanadas ilmub "Eesti elu" siiani trükiväljaandena.

"Kui me muutsime oma platvorme, uuendasime ja läksime väga palju ka digi peale üle, arvasime, et kohe kaovad meie paberlehe tellijad. Ei ole nii olnud. On hoopis olnud niisugune olukord, kus ka nooremad inimesed, kes on aasta aega tellinud ainult digilehte, on tulnud tagasi ja öelnud, et aga nüüd ma tahan jälle paberlehte, kas ma saan mõlemaid," ütles Kiilaspea.

Ka Eestis on meil nii mõndagi kanadalastelt õppida.

"Ma arvan, et üldiselt meie Kanada tolerantsust. Me saame aru, et see erinevus tugevdab meid, see ei tee meid nõrgaks. Ja ma arvan, et Eestis võib seda samamoodi vaadata. Need, kes on väljastpoolt, ei tee eestlust ja eesti meelt nõrgaks ega rahvast nõrgemaks," ütles Kolga.