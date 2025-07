Naiskodukaitse hoiab kõrget taset: maitsev supp jagatakse välja tõhusalt

Pärast tempokat proovi Kalevi staadionil hakkab nii mõnegi tantsija kõht pilli lööma. Õnneks on vaid mõnesaja meetri kaugusel Naiskodukaitse vabatahtlikud löönud üles hästitoimiva koordineeritud süsteemi, mis on valmis tipphetkel toitma tervet laulu- ja tantsupeo rongkäiku.

Juba kolmapäeval treenisid kõik tantsupeolised Kalevi staadionil. Nende toitlustamiseks jagavad lahked Naiskodukaitse vabatahtlikud aastate jooksul traditsiooniliseks saanud laulu- ja tantsupeosuppi. "Suurem osa korraldusest on aastatega paika loksunud," kinnitab Naiskodukaitse juht Airi Tooming, "muidugi oleme valmis kiireteks ümberkorraldusteks, kui näiteks ilm peaks ootamatult muutuma." Põhjalik ettevalmistus on korraldusel abiks.

Tantsupeolistele supp maitseb. Kiidetakse nii maitseelamust, portsude suurust, sööklasüsteemi efektiivset toimimist kui ka mugavat korraldust. "Hea tunne on otse proovist maitsvat suppi tulla sööma," rõõmustavad tantsijad. Magustoiduks pakutakse jäätist või kohukest, kolmapäeval lausa mõlemat korraga.

Naiskodukaitse pakub iga päev kaht erinevat suppi – lihaga ja lihata. Mõlemad variandid on populaarsed ja ka peolistele meeldib vaheldus. Kokku on arvestatud laulu- ja tantsupeolistele 70 tonni suppi. "Kogused on söögikordade ja inimeste arvu abil kalkuleeritud, et supist kindlasti puudu ei tuleks," kommenteerib Tooming, "samuti on meil suurepärane koostöö Toidupangaga, kes viib igal õhtul ülejäänud supi sotsiaalmajade elanikele. Meie jaoks on oluline vähendada toiduraiskamist."

Mitmed Naiskodukaitse liikmed, kes varem on peol suppi keetnud, said laulu- ja tantsupeol panustades pisiku külge ning on sel aastal teisel pool letti. Naiskodukaitse liikmeskond on piisavalt suur ja ükski laulja või tantsija kohustuste täitmiseks peol osalemisest lahti ütlema ei pea.

Tooming leiab, et kõige kiirem hetk on ikkagi rongkäigujärgne lõunasöök, kus kõigi liikide esinejad peavad kõhu täis saama: "Eks nad tulevadki otse rongkäigust ja sama kiire tempoga on tarvis toit neile ette anda, et pikka järjekorda vältida. Usun, et tuleme kenasti toime."

Naiskodukaitse on pidustustel ka teistmoodi esindatud. Neil on Kalevi staadionil püsti oma telk, kus jagatakse huvilistele olulist infot kriisivalmiduse, elanikkonna kaitse ja esmaabi põhitõdede kohta. Samuti soovitatakse kõigil alla laadida Ole valmis! rakendus, kust leiab rohkem vajalikku infot kõigiks erijuhtumiteks.