USA-st pärit lastekoori dirigent: laulupeo rahumeelne rahvuslikkus on meile eeskujuks

USA koori võtsid sadamaterminalis soojade tervituste ja lauluga vastu dirigent Aarne Saluveer ning ETV mudilas-, laste- ja tütarlastekoorid.

Piedmont East Bay lastekoor on osalenud Eesti laulupeol juba alates 2009. aastast ning nende osalemisest on valminud ka dokumentaalfilm "Üheshingamine".

Koori kunstiline juht Eric Tuan ütles ERR-ile, et mitmekümneliikmelise koori reis Eestisse kulges väga hästi. Enne Tallinna jõudmist viibisid nad nädala Soomes. "Ajavahest tulenev väsimus on nüüdseks möödas, kuid kuna oleme iga päev kontserte andnud, oleme veidi kurnatud," tõdes ta.

Tuan peab laulupidu oluliseks võimaluseks kogeda rahvuslikku ühtsust. "Ajal, mil meie koduriigis on rahvuslik vaimsus väga terav, õpetab see meile, kuidas rahvuslikkus saab rahumeelne ja ilus olla. Ma loodan, et mu lauljad tunnevad seda siin," sõnas ta.

Piedmont East Bay kooris ei ole ühtki Eesti juurtega lauljat. Koorijuht tunnistas, et eestikeelsete laulude õppimine oli paras väljakutse. "Kõige keerulisemad olid muidugi sõnad, kuid meil oli kaks suurepärast abilist – üks laps ja üks täiskasvanu –, kes aitasid meid. Olen selle eest väga tänulik, sest eestlased on ausad – nad ütlevad otse välja, kui midagi halvasti kõlab," naeris ta.

Koori lemmiklauluks on kujunenud Aare Külama ja Haldi Välimäe "Oma mõtete mets". "Laulu sõnum räägib kultuuridevaheliste sildade loomisest – pole vahet, kuhu läheme, alati tekivad sõprussidemed. See puudutas meid sügavalt, sest just seda me oma reisidel kogeme," sõnas koorijuht.