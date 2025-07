Laulupeo üldkorraldaja Heli Jürgenson: lauljad on peoks valmis

Laulupeo üldkorraldaja Heli Jürgenson kinnitab, et üldjoontes on lauljad peoks valmis.

"Olen saanud platsil kuulata ilusat koorilaulu ja midagi enam tegema ei pea, mul on nii äge meeskond ja tõesti on jäänud väikesed korralduslikud asjad, nii et peale selle kõva tuule meeldib mulle siin kõik tohutult," ütles "Iseoma" laulupeo üldjuht Heli Jürgenson.

Homme õhtul toimuva avakontserdi keskmes on rahvalaulud ja murdekeel, silmailu pakub Sander Joone kujundatud visuaal ja pause aitavad täita näitlejate esituses kõlavad vahetekstid. Ehkki paljud laulupeolised iga päev murdekeelt ei kõnele, tunduvad laulud jõukohased.

"Meie koor on kokku puutunud murdekeelsete lugudega, see ei ole meie jaoks uus asi. Eelmisel aastal käisime Põltsamaa "Uma Pido", kus oli hästi palju murdekeelseid laule. Minu meelest "Lauliku lapsepõlv" on väga keeruline lugu, aga tuli välja. Meie oleme peoks valmis!" ütlesid Tallinna Reaalkooli tütarlastekoori lauljad Helena, Lorno ja Ronja.

Üks silmaga nähtav muutus on laululaval ka. Eelmise pompöösse dirigendipulti asemel on uus, kergesti ümber paigutatav ja korduvkasutatud materjalidest konstruktsioon.

"Mulle tundub, et praegune uus dirigendipuldi lahendus meeldib kõikidele dirigentidele, sest paistavad välja nii lühemad kui pikemad, näevad lauljaid nii lähemalt kui kaugemalt, uus pult toob dirigenti lauljatele lähemale ja kontakt on oluliselt parem. Nii et mulle tundub, et see eksperiment on sel korral õnnestunud," ütles "Iseoma" laulupeo peadirigent Rasmus Puur.

Sarnaselt tantsupeoga on ka laulupidu ligipääsetav nii füüsiliste kui vaimsete erivajadustega inimestele. Vaegkuuljad saavad pidu nautida viipekeelse tõlkega.

Rahvusringhääling näitab laulupeo kontserte otseülekannetena nii homme kui ülehomme.