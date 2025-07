Martha-Beryl Grauberg tantsupeost: Kalevi staadion asub vist veesoonel

"Mul on tunne, et Kalevi staadion asub vist veesoone peal, sest nii kui me siia esimestesse proovidesse tulime, siis minul hakkasid pisarad voolama. Nii kui ma nägin, kuidas valiksegarühmad tantsisid, kuidas noored kenad inimesed teineteisele otsa vaatasid, see on nii ilus ja loomulikult kõik need päevad, mis me oleme siin harjutanud ja kontserte andnud, see tunne on mind siiamaani kandnud ja ma loodan, et kannab veel mitu aastat edasi," ütles "Terevisiooni" saatejuht Martha-Beryl Grauberg, kes astus "Iseoma" tantsupeol Kalevi staadionile võimlejate ridades.

Esimeses tantsus oli Grauberg tantsuplatsil koos oma tütrega. "Võimlejad juhatasid selle peo ju sisse. Meie olime viljapead ja rukkililled. Hiljem olin mina tuul," tõi Grauberg välja.

"Mina olin jõgi," ütles Graubergi tütar, kes tantsis tantsupeol samuti võimlejate hulgas. "Mulle väga meeldib oma emaga koos tantsida, see on nii armas. Vahepeal me peale tantsu näeme ja kallistame. See on nii lahe, kuidas kõik tantsijad üksteisega läbi saavad ja alati tervitavad ning plaksustavad."