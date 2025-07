Anne Veesaar sai kaela tammepärja, Lauri Liiv vaatab tantsupidu tribüünilt

Anne Veesaar sai tantsupeo kolmanda etenduse alguses suure üllatuse osaliseks, sest Mullaketrajate rahvatantsurühm laulis talle sünnipäevalaulu ja asetas kaela tammepärja, sest Veesaarel on täna sünnipäev.

"Mul ei ole lihtsalt sõnu, see on kirjeldamatu, see on fantastiline, tõelisel peol peabki saama nutta ja naerda," ütles Veesaar läbi õnnepisarate.

Mullaketrajate tantsutrupi üks asutajaliige Lauri Liiv aga kahjuks tantsupeol kaasa tantsida ei saa ja peab pidu jälgima tribüünilt.

"Mõnikord elu on selline, et mängib ette olukordi, mida ei oska ette arvata ja minu selg otsustas mõned nädalad tagasi, et ma pean minema hoopis operatsioonile, mitte tantsupeole," ütles Lauri Liiv. "Kui teised ütlesid, et neil on olnud pisarad silmas, sest on olnud nii meeleolukas nädal, sest kõik on olnud nii liigutav, siis mina pean tunnistama, et see on olnud minu elus üks kurvemaid nädalaid vist üldse kõike seda kõrvalt vaadata. Aga ma olen väga uhke meie Mullaketrajate seltskonna üle."