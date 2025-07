Pealavastaja Helena-Mariana Reimann: tantsijat ei löö miski rivist välja

"Tänane pidu räägib meist endist. Sellest, mis on meile oma ja oluline, sest meid on vähe ja meie maa on väike, aga samas on igas erinevas Eestimaa paigas erinevad tantsud ja laulud, murdekeel, pillilood. Samuti on igal pool väga erinevad inimesed," ütles pealavastaja Helena-Mariana Reimann.

Tantsupeo esimesel etendusel said tantsijad vihmavalangu, mis tuli ootamatult maa seest. "Meie jaoks oli see ikkagi ehmatus, sest tantsijate rahvarõivad on väga väärtuslik kraam ja need peavad säilima veel järgmisteks esinemisteks ja neid hoitakse ka järgmistele põlvedele. See oli küll südantsoojendav, et tantsija on selline tegelane, et tal ei muutunud mitte midagi, tantsujoonis jäi paika. Me muudkui jälgisime, et kas nüüd muutub joonis, aga tantsija pani edasi, tulgu või pussnuge," kiitis pealavastaja kõiki tantsijaid.