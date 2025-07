Tantsupeo väljakumärgistaja: märke on aja jooksul meenetena ka koju viidud

Tantsupeo märgitoimkonna juht Mart Saare sõnul märgistas tema toimkond tantsupeo tarvis kokku 12 väljakut ja ainuüksi Kalevi staadionile on pandud üle 1600 märgi. Saar tõdes, et väljakumärke on aastate jooksul meenetena ka kodudesse viidud, kuid seda ei tohiks teha, sest märgid saavad nii otsa.

"Meie märgistame väljakuid. Nii Kalevi staadionit kui ka prooviväljakuid, kokku 12 väljakut," ütles märgitoimkonna juht Mart Saar. "Kalevi staadionile panime maha umbes 1600 märki pluss veel umbes 500 märki."

Üldine loogika on Saare sõnul selles, et iga märgi vahe väljakul on umbes kaks meetrit. "Need märgid on juba 1980. aastatest, Salvo või Polümeeri tehasest tulnud, see on nõukoguaegne plastmass," tutvustas Saar enda käes olevaid väljakumärke.

"Teoorias peaks märke olema üle 3200, aga meil on varud ka. Tõenäoliselt on väljakumärke aja jooksul läinud meenetena ka kodudesse. Ärge võtke neid kaasa, sest need saavad meil otsa," muheles Saar.