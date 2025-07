Laulupeolised esimese proovi eel: ootus on nii suur – tahaks juba lavale!

Neljapäeval saabusid Tallinnasse esimesed laulupeolised, kes asusid kohe laupäevase kontserdi proove tegema. Enne esimest proovi lauljatega suheldes nentisid nad, et kuigi palavus on väsitav, on nad väga rõõmsad ja ootavad kaare alla minemist.

Laulupeo avakontserdil, mis toimub laupäeval pärast rongkäiku, astuvad valdavalt üles valikkoorid koos Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga. Valikkooride puhul on tegemist tugevamate kooridega, kes on avaldanud soovi avakontserdil laulda ja seetõttu ka veidi nõudlikumat repertuaari õppida.

Enne esimest proovi lauljatega suheldes nentisid nad justkui ühest suust, et väljas lõõmav kuumus teeb olemise pisut keeruliseks. "Proovime selles kuumas ellu jääda," laususid ühe lastekoori lauljad. Palavusest hoolimata oli õhus omajagu elevust. Uurides, mida lauljad peolt ootavad, tõid ETV lastekoori lauljad välja ühtekuulusvustunde. "Kõik on väga rõõmsad – väga võimas tunne on!"

Tallinna Tehnikaülikooli vilistlaste naiskoori liikmete käed olid enne laulupeo alale sisenemist tööd täis – lauljatele tuli käepaelad, toidutalongid ja kõik muu oluline kätte jagada. Proovi eel rääkisidki nad kõige rohkem just supist, mitte ilmast, nagu paljud teised. "Kaua süüa tohib on praegu teemaks," naersid nad. "Me oleme nii vanad olijad, et meid ilm ei heiduta."

Küsides Tartu Ülikooli akadeemilise naiskoori vilistlaskoori lauljatelt tänavuse repertuaari kohta selgus, et murdekeelsete laulude õppimine kogenud lauljatele muret ei valmistanud. "Pole probleemi! Me oleme ennegi laulnud – me käime Võrumaa laulupeol," märkisid nad.

Ainsa valiksegakoorina sõitis Saaremaalt pealinna 37 aastat tegutsenud kammerkoor Eysysla. "Algus on paljutõotav. Kuidagi tulevad meelde eelmised laulupeod ja see ootus on juba nii suur sees – tahaks juba lavale!" laususid nad tund enne oma proovi algust.

Nagu paljud teised, ootavad saarlaselt peolt emotsioone. "Emotsioone saame. Kui ilmateadet vaadata, siis emotsioone tuleb taevast alla," teatas üks laulja.

Uurides lemmiklaulude kohta, tõid koorid välja nii vanu kui ka uusi lemmikuid. Näiteks mainiti lugusid "Ta lendab mesipuu poole", "Koit", "Ilus maa", "Sind vaid kiidan" ja "Sina oled kullatera".

4. juulil lisandub Tallinna Lauluväljaku proovidesse 16762 laulupeolist ning 5.–6. juulil mudilaskooridega 6672 peolist. Laulupeolisi on kokku 32 108.