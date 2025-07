Tantsupeol lööb kaasa 600 välismaa tantsijat

Juba enam kui kümme aastat koondab Iiris iirimaal elavaid tantsuhimulisi eesti naisi, tantsupeole tuldi kolmeteiskümnekesi.

"Hästi energiline grupp on meil ja kõik on hästi rõõmsad et saavad Eestimaal tantsida," ütles rahvatantsurühma Iiris juhendaja Katrin Sillaots.

Rühma pesamuna Mia on tantsupeol esimest korda.

"Mulle meeldib "Iseoma" tants, mulle meeldib, et me koos tantsime ja see on ilus Eesti moodi tants," ütles Mia.

Suurem osa iiristest on tantsupeol esimest korda.

"Meil on ainult kolm vana tegijat, ülejäänud kõik on esmakordselt, nad on täiesti õhinal. Kui ma natuke lükkan, siis nad on nii tublid ja ilusti tulevad joonised välja, nagu plaani pealt paistab," ütles Sillaots.