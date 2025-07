Tantsupeo esmaabi sai läbimängude päeval 916 pöördumist

Kolmapäeval algasid tansupeo läbimängud, mis tähendas, et lõppes töö harjutusväljakutel ja kõik tantsijad olid koos Kalevi Keskstaadionil. Pikk proovipäev ja palav ilm tõi staadioni esmaabitelkidesse abivajajaid, meditsiiniteenistuse juhi Erik Vellerammi sõnul tehti kokku 916 pöördumist. "See ei tähenda, et nii palju oli haigestunuid, väga suur osa tulid kergemate kaebustega, mille lahendamiseks piisas plaastrist või valuvaigistist," rõhutas ta ja lisas, et kiirabi tuli välja kutsuda kahel korral.

Kogu prooviperioodi peale kokku on seni tervislikel põhjustel pidanud peonädala katkestama ja koju minema kümmekond inimest. "Kui võrdleme tänavust pidu varasematega, siis on tegu tavapäraste näitajatega," lisas ta.

Ootuspärane on tema sõnul seegi, et peamised esmaabi poole pöördumise põhjused on tantsijate puhul katki hõõrutud või villis jalad ning hüppeliigese põrutus. "Teine suur grupp pöördujaid tuleb kurnatusega, eriti näeme seda noorte hulgas. Tuletame meelde, et tuleb juua küllaldaselt vett ja proovide vahepeal puhata. Praeguse ilmaga tuleks teha seda varjulises kohas. Väga oluline on kanda peakatet. Eraldi rõhutame söömise vajalikkust, toidukordi ei tohiks vahele jätta," tuletas Velleramm veel kord meelde.

Ta kordas üle ka selle, et need osalejad, kes võtavad arsti ettekirjutusel ravimeid, peavad oma raviskeemiga jätkama ka peonädalal. Eraldi sõnum on tal allergikutele. "Kui olete allergiline, võtke juba ennetavalt ravimit või kandke seda kaasas."

Esmaabi saamiseks Kalevi Keskstaadionil tuleks pöörduda esmaabitelki, mida on kohapeal kokku neli. Kui abi vajab mõni kaaslane, siis esmaabitelk on koht, kuhu minna ja abi kutsuda. Tantsuetenduse ajal on tantsijate julgestuseks eraldi esmaabimeeskond, kes toimuval silma peal hoiab.

Palavus peaks tänasega taanduma ja edasised päevad on Keskkonnaagentuuri teatel jahedamad. Peokorraldajad paluvad jälgida prognoosi ning valida järgmisteks päevadeks ilmaga sobiv riietus.