Laulupeole minejatel tuleb arvestada vihma ja jahedusega

Keskkonnaagentuuri andmetel on laupäeval Tallinnas pilves ilm ja võib sadada vihma. Rongkäigu alguses on oodata vihma, õhutemperatuur on päeval 14–15 °C. Õhtul alates kella 17-st on temperatuur paar kraadi jahedam.

Pühapäeva päeval on ilm pisut soojem, 14–18 °C. Nii laupäeval kui ka pühapäeval on saju tõenäosus suur.

Laulu- ja tantsupeo meditsiiniteenistuse juht Erik Vellerammi sõnul on ülioluline, et niiskus ei tungiks riietesse. "Lapsevanematel ja kollektiivide saatjatel palume hea seista selle eest, et lastel jalad, käed ja pea oleksid hoitud soojas ja kuivas, sest muidu pääseb külm kergelt ligi," ütles ta.

Kuna vihmavarjud pole väljakul lubatud, palub korraldusmeeskond kaasa võtta vihmakeebid, eelistatavalt korduskasutatavad.

Laulupeo rongkäik algab laupäeval kell 13, avakontsert algab kell 19.30 ja kontserdi orienteeruv lõpp on 22. Pühapäeval algab laulupeo suurkontsert kell 14. Kõiki neid sündmusi saab jälgida ERR-i tele-, raadio- ja veebikanalitest.