President laulupeo avakõnes: me ei saa lakata üksteist hoidmast

Head laulu- ja tantsupeolised! Armas Eesti!

Kas ei ole meil siin kõigil hea kõik üheskoos olla. Ja kas ei ole hea tajuda meie Eestit nii ühtse ja üksteise poolt hoituna.

Päris Eesti on alles. Seda näeme laulu- ja tantsupeol alates proovidest rahvamajades ja koolisaalides kuni tänase suure peoni välja – ta elab ja püsib.

See päris Eesti, kus kõik saavad olla ise ja omamoodi, kuid olles teisele avatud ning teineteist hoides.

See päris Eesti, mis kipub digiajastul igapäevamudru alla kaduma, halvimal juhul isegi ununema. Et on olemas teised päris inimesed oma rõõmude ja murede, oma sooviga kokku kuuluda ja kõlada, tahtmisega jagada ja vastu võtta, vajadusega teineteist hoida.

See päris Eesti kulmineerub neil päevil siinsamas, Tallinnas, lauluväljakul.

Eesti vaim ei ela kunagi nutis ega digis, vaid vahetus kontaktis teisega. Jah, nuti ja digi on ka, kuid seda olulisem on leida inimlik vastukaal.

Eesti sünnib ja seisab vahetus soovis jagada ühiseid mälestusi ja oskusi, kogemusi ja muljeid, oma kultuuri ja väärtusi. Ja soovis neid vastu võtta. Olla teisele avatud.

Vaid üksteisega suhtlemine ja teistest siiras hoolimine hoiab meid tervena ja hoiab meid alles. Hoiab päris Eestit.

Kallis eesti rahvas!

Mart Saar küsis meie ürgse rahvalaulu kaudu 1918. aastal: mis need ohjad meida hoidvad, mis need köied meida köitvad? Ta küsis seda ajal, mil vabanesime võõrast võimust ja vaimust. See oli aeg täis unistusi, lootusi ja vaimustust oma riigist.

Me vajame neid säravaid silmi ka täna. Me vajame julgust unistada. Ainult siis seisab Eesti lootusrikka tuleviku lävel.

Seni, kuni julgeme ja tahame laulda iseoma laulu – laulu, mis me hinge puudutab, vaid siis oleme ise ohjade hoidjad ja köite köitjad.

Meie oma laul sünnib meie rahvuse, meie kõigi ühisest kultuurist ja väärtustest, mida tahame oma õlgadel kanda. Kas ikka tahame? Kas oskame hoida ühte?

Me peame. Me ei saa lakata üksteist hoidmast. Me ei saa lakata meid tänasesse toonud esivanemate tarkust ja kultuuri edasi kandmast. Me ei saa oma sisemisest leelost lahti öelda. Et saaksime ise olla ohjade hoidjad ja köite köitjad.

Et meie iseoma leelo kestaks igavesti!

Elagu Eesti!