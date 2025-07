Laulupeo rongkäik algas Vabaduse väljakult

Laulupeo kunstiline juht Heli Jürgenson rääkis, et hommikul toimus kontserdi läbimäng.

"Meil oli hommikul tänase kontserdi läbimäng ja lõppes minu suurte pisaratega, sest kõik oli nii ilus. Võtsin vastu kõik lauljate kallistused ja tulin nüüd rongkäiku. Ja tahaks nüüd marssida nii, et see vihm jääks ka järgi. Hoiame pöialt, et kõik pöörab paremuse poole ja loodan, et publikul on julgust täna lõpuni vastu pidada," sõnas Jürgenson.

Eelmise peo üldjuht Pärt Uusberg sai seekord veidi kergema tundega peole marssida

"Väga suur rõõm on olla osa meeskonnast ja elan väga Helile kaasa. Ta on ühe väga ilusa peo kokku loonud. Tõesti, pinget on vähem, aga siiski parajalt," lausus Uusberg.

Tänavu peaks rongkäigus olema ligi 45 000 lauljat, tantsijat ja pillimängijat.

Aastakümneid tütarlastekoori Ellerhein juhatanud Tiia-Ester Loitme sõnul tulevad inimesed rongkäiku tervitama ja laulukaare alla kokku, sest see on osa eestlusest.

Poistekooride dirigent Lydia Rahula sõnul vihm lauljate meeleolu ei mõjuta, küll aga vaatepilti.

"See tõmbab selle ilu alla. Vaadake, ikkagi meil on küll läbipaistvad riided peal, aga need värvid ei paista nii palju välja. Aga hea, et kõik on siiski väga rõõmsad," sõnas Rahula.

Pealtvaatajate kaasaelamine hoidis marssijate meeleolu üleval.

Oli see tingitud vihmasest ilmast või headest tempohoidjatest, aga rongkäik liikus tänavu väga hoogsas taktis.