Vaata uuesti: "Lauliku lapsepõli" valiklastekoori esituses

Koorilaulu "Lauliku lapsepõli" viis koosneb Mulgimaa mitmest karjasehelletusest, mille on oma mälestuste põhjal kokku pannud Tarvastust pärit eesti professionaalne laulja Aino Tamm (1864–1945). Tekst pärineb Põlva kihelkonnast, Jakob Hurda koostatud regilaulude kogumikust "Vana kannel. I" (1875), kus see on ilmunud pealkirjaga "Mille mull pal´l´o sõnnu suuh?", kogujaks Joosep Hurt aastatel 1865–1875. Härma on kasutanud võro keelest tõlgitud ja lühendatud varianti, mille Ado Grenzstein (Piirikivi) oli koostanud oma laulule "Lauliku lapse-põli" ja avaldanud "Kooli laulmise raamatus" 1878. aastal.

Muusika Miina Härma (1864–1941), rahvaviisid Tarvastu kihelkonnast. Tekst rahvalaul Põlva kihelkonnast. Dirigent Elo Üleoja.