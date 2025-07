Vaata uuesti: "Meie elu" valikmeeskoori esituses

Laul "Meie elu" oli Karl August Hermanni sõnul "terve rahva seas tuntud", kuid selle täpsem päritolu on teadmata. Esimest korda ilmus rahvalaul 1876. aastal Hermanni kooriseades "Eesti Postimehe kalendris" (1877. aasta jaoks), kogujaks on märgitud Rudolf Kallas. Laulutekst põhineb Laiuse kihelkonnast pärit ja Võrus elanud Märt Mohni (1811–1872) luuletusel, mille on üles kirjutanud Friedrich Reinhold Kreutzwald 1840. aasta ümbruses.

Hermanni koorilaulu tekst ei kattu luuletusega, kuid selle kohandaja on teadmata. Viis on pärimuses tuntud ka vaimuliku rahvalaulu "Veli Joonatan" sõnadega. Mart Saar võttis rahvalaulu Hermanni koorilaulikust.

Mart Saar (1882–1963), rahvalaul. Tekst Märt Mohn (1811–1872), dirigent Mikk Üleoja.