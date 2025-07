Vaata uuesti: "Noore veljo, veeritäge" valiksegakoori esituses

Kooriteoses on kasutatud Setomaal levinud viisi nimetusega praasniga ääl (peoviis). Koorilaulu teksti on autor kokku põiminud laulmise teemalistest seto leelovärssidest, allikaks kogumik "Setukeste laulud. II" (1905, koostaja Jakob Hurt). Tekstiosad pärinevad lauludest, mida on esitanud Andre ja Iro Setomaalt Saagre külast, Tsia Ann Räpina kihelkonnast Veriora vallast ja Ado Nool (Nuul) Vastseliina kihelkonnast Orava vallast Kahkva külast. Üles kirjutasid Victor Stein aastatel 1872–1873, Johan Kotli 1877 ja Jakob Jagomann 1878.

Muusika Mart Saar (1882–1963), seto rahvaviis. Tekst seto rahvalaulud, dirigent Triin Koch.