David Vseviov: iga valitsuse istungi eel võiks näidata ühte klippi laulupeost

Vseviov tõdes, et teda kisub ka laulukaare alla. "Aga pole alust," naeris Vseviov. "Kuigi ma arvan, et kui lauljaid on nii palju, siis mina võhikuna võiksin ju kuskil seal taga seista."

Vseviovi sõnul on laulupidu uskumatu saavutus. "See on imelik tunne, sellepärast, et viimasel ajal kuuleme nii palju, et ei saa, pole võimalik. Aga tuleb välja, et on võimalik. See on ju tegelikult uskumatu, see toimub, see toimub kooride tasandil, vabatahtlike ja publiku tasandil. See on tegelikult uskumatu," tõdes Vseviov.

"Seda, mis siin toimub, võiks iga valitsuse istungi eel näidata väikese klipina. Asjad on võimalikud. Kui inimesed tahavad, siis see on võimalik," lisas ta.

"Aga mitte ainult poliitikutele, ma arvan, et minagi võiksin teatud aja möödudes jällegi paar minutit lasta kuskilt telekast või oma telefonist endale laulupeo atmosfääri. Ma arvan, et kui ma pärast seda lähen kodunt välja, olen ma ikkagi teises dimensioonis," rääkis Vseviov.

Kui 90-ndatel oli küsimuse all laulupeo tulevik, siis täna näeme, et inimesed ei mahu lauluväljakule ära. "Neid asju, mille kohta võib öelda, et nad on eatud, meil ju väga palju ei ole. Selleks peavadki nad läbi tegema mingisuguse ajaproovi. 90-ndate keskpaigas paistis, et midagi on ajalik, aga tuleb välja, et ei ole. See on ajatu! Ja seega on laulupeo väärtus midagi tunduvalt enamat kui need kolm-neli päeva, mil inimesed kogunevad," selgitas Vseviov ning lisas, et eatud asjad on tohutu väärtus, millest tuleb kinni hoida.