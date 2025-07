Neeme Järvi: eestlased on fenomenaalne rahvas

"Iseoma" laulupeo avakontserdi eel ütles dirigent Neeme Järvi, et eestlased on fenomenaalne rahvas, kes on oma keele eest võidelnud.

Järvi sõnul on Eesti rahvas muusika ja tantsu rahvas. "Mina olen alati aru saanud, et muusika kui niisugune ühendab. Laulupeotraditsioon ei ole Eestis välja kujunenud niisama, vaid väga tõsistel põhjustel. Nii muusika suhtes kui ka keele suhtes ja Eesti ajaloo suhtes. Muusikat on meil vaja ja see, mis ma täna jälle nägin, terve Eesti rahvas on koos," rääkis Järvi.

"See on üks kogunemine, kus Eesti rahvas tunneb ennast toreda, muusikalise ja kultuurse inimesena, kes saavad kokku ja armastavad üksteist, laulavad koos, tantsivad koos. Ja see tunne on midagi suurt ja ülevat," lisas ta.

Eesti rahvas on Järvi sõnul fenomenaalne. "Nii väike maa ja rahvas, nagu me oleme, kui me olime 200 aastat Vene riik. Kas keegi üldse tänapäeval mõtleb, et siis, kui keelati igasugused eesti keele rääkimised, siis me tulime sellest välja. Aga siis tulid välja sellised inimesed nagu Jannsen ja Lydia Koidula ning hakkasid järsku laulma. Ja eesti keeles, kuigi ise nad väga hästi eesti keelt ei rääkinud. Eestlased on võitlejad," tõdes Järvi.

"See entusiasm, mis on nendel inimestel siin laulukaare all on, seda ei juhtu maailmas mitte kuskil. Lätlased ja leedulased teevad järgi ka, aga me oleme uhked," lisas ta.