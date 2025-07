Vaata uuesti: "Oh Aadam, sino essitüs" segakoori esituses

Segakoor kandis laulupea suurkontserdil ette Margo Kõlari loo "Oh Aadam, sino essitüs".

Rahvakoraali laulis Mari Paulus (75 a) Otepää kihelkonnast Pühajärve vallast Ilmjärve vaestemajast. Viisi ja teksti üles kirjutanud August Kiiss 1908. aastal. Rahvakoraali teksti autor on Lazarus Spengler (1479–1534). Tekst on ilmunud 1529 ja eestikeelne tõlge 1690 ("Tarto-Ma Kele Laulu-Ramat", nr 13. Riga: Johann Georg Wilcken). Teksti on toimetanud laulupeole Urmas Kalla.

Segakoori ees oli dirigent Pärt Uusberg.