Juubelilaulupeo mark on riidest ja laulab

Laulupeo 150. juubeliaasta puhul annab Omniva välja erilise margitoodete seeria, mis koosneb laulvast puuvillasele materjalile trükitud postmargiplokist ning laulupeo juubeliaasta margiga ümbrikust, millel Eesti Panga poolt välja antud 2-eurone Laulupeo mälestusmünt.

Lisaks tuleb müügile laulupeo postkaart, mis on saadaval vaid laulupeol kohapeal ja Omniva e-poes. Laulupeo toodete eelmüük algab reedel, 17. mail.

Postmargi autori, margikunstnik Indrek Ilvese sõnul on margiplokil kujutatud meie kõigi jaoks tuttavat Tallinna lauluväljakut. "See koht on sümbol, mida teab iga eestlane ja mis on mänginud olulist rolli meie riigi taasiseseisvumisel kui ka kultuuri kandmisel. Linasest ja villasest kangast on valmistatud meie rahvariided ning sellest inspireeritult on puuvillasele materjalile trükitud ka margiplokk," sõnas Ilves.

Margipilti spetsiaalses mobiilirakenduses nimega CEE app skaneerides on igaühel võimalik kuulata laulu "Mu isamaa on minu arm".

Laulupidu 150 margiplokk maksab 10 eurot. Lisaks on margiplokk saadaval ka kodumaise tootja poolt valmistatud kasevineerist kinkekarbis hinnaga 15 eurot. Sama hinnaga on müügis ka laulupeo juubeliaasta postmargiploki ja 2-eurose laulupeo mälestusmündiga ümbrik.

Laulupidu 150 margiplokki trükiti kokku 20 000 tükki, millest 2500 on kinkekarpides ja 2500 koos laulupeo mälestusmündiga ümbrikutel.