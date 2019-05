Galerii. Kolmapäeval avatakse vastrenoveeritud laulukaar

Lauluväljaku juhataja Urmo Saareoja rääkis pühapäeval "AK.Nädalale", et laulupeo ettevalmistused on lõppfaasis. "Oleme laulupeoks valmis. Julgen seda väita, sest laulukaar sai eelmisel nädalal kasutusloa. Laulukaar on saanud miljon naela sisse. See tähendab, et peaaegu igal eestlasel on üks nael laulukaare all."

Renoveeritud laulukaar avatakse kolmapäeval, 22. mail kell 18.

Avamisel kõlavad armastatud palad "Kuulajale", "Ta lendab mesipuu poole" ja "Tuljak" Heli Jürgensoni, Raul Talmari ja Hirvo Surva dirigeerimisel.

Kaarealuse laudise vahetamine läks riigile ja Tallinna linnale maksma 660 000 eurot.