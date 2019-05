ERM-is on väljas Jakob Hurda kõne, mis jäi esimesel laulupeol vihma tõttu poolikuks

Nimelise taktikepi kinkis Johann Voldemar Jannsenile tema 50. sünnipäevaks Vanemuise mängu- ja lauluselts klausliga, et ta kasutab seda esimest korda esimesel üldlaulupeol. Seda Jannsen ka tegi. 1915. aastal ERMi jõudnud hõbedast taktikepile on graveeritud maasikaõied ja -lehed koos viljaga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Esimesel üldlaulupeol pidas Jakob Hurt ajaloolise "Kõne priiusepühal" ning selle manuskript on nüüd vaatamiseks väljas. "Tema puhul on huvitav lugu see, et kahjuks jäi see kõne esimesel üldlaulupeol oma täies pikkuses esitamata. Jakob Hurt pidi seda kahe kolmandiku võrra kärpima, sest peale tuli tohutu paduvihm ja kuulajad jooksid kõik vihmavarju," ütles ERM-i arendusdirektor Viljar Pahhomov, et seda on näha ka paberil, mille tint vihmast laiali jooksis.