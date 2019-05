Jüri Muttika: meie saade pole ainult laulust ja tantsust, vaid Eesti inimestest

Esmaspäeval alustab ETV ekraanil uus saatesari "Tule Tulemine". Saatejuhid Heleri All ja Jüri Muttika koos külalistega on eetris iga argipäeva õhtul kell 20.45.

"Käime koos laulupeo tulega terve teekonna läbi ja vaatame üle teele jäävad tähtsad punktid. Tahame näidata koha isikupära, ja seda kuidas seal lauldakse ja tantsitakse," rääkis Heleri All.

Teise saatejuhi Jüri Muttika sooviks on tuua ekraanile eelkõige iga väikse koha "päris inimesed". "See saade pole ainult laulust ja tantsust, vaid Eesti inimestest. Maal on elu alles ja seda on hea meelde tuletada," rääkis Muttika.

"Kui me "Ringvaatega" sõidame mööda Eestit ringi, siis on see rohkem sups ja valmis, aga "Tule Tulemisega" saame rohkem süveneda sellesse, mis Eestis toimub. See on mulle ajakirjanikuna väga oluline, sest Tallinna kesklinnas telemajas töötades, päris Eesti elu ju ei näe. Tahan saates näidata inimesi, kes on õnnelikud, et nad on eestlased ja elavad Eestis," rääkis Muttika.

Osa saate materjalist on tiimil juba üles võetud. Pool Eestit käis läbi Heleri All ja teise poole Jüri Muttika. "Väga kihvt on olnud," rääkis All. "Mul on juba nendest väikestest inervjuudest, mis me oleme teinud, soe tunne sees. Oleme kohanud nii palju toredaid inimesi, kelle laulupeousk on heas mõttes hirmutav. Nad armastavad laulupidu ja ootavad peole pääsemist nii väga."

Igast maakonnast on saatesse haaratud ka kohalikku päritolu tuntud inimene. Näiteks Raplamaad esindab Anne Veski ja Ida-Virumaa Mäetaguse valda Hirvo Surva.

Saade on ETV eetris iga argipäeva õhtul, veerand tundi enne AK-d. Mõnikord on saade üles võetud samal päeval, aga mõnes maakonnas, kus tuli on kauem, näeb tule teekonna tegemisi tele-eetris järgmisel õhtul. Näiteks saatesarja esimeses osas näidatakse Tule tulemise nädalavahetuse sündmusi, kus erilise tähelepanu saab tule süütamine 1. juunil Tartus.

"Ees on kõva töökuu, loodame, et sellest tuleb tore tulemine," ütles All. Võttemeeskonnal tuleb järgneva kuu jooksul üles võtta kestev sündmus, mis on tegevuses ja liikumises. "Uskumatu kellavärk. Suvaline sõjapidamine on väiksem projekt, kui meie saade," ütles Muttika.

Režissöör Märten Vaheri sõnul on sellisel peaaegu otse teletegemisel oma võlu. "Võibolla on tulemus natuke rabedam, aga nüüd ja praegu tunne on sees," ütles Vaher. "Emotsionaalsemad lõigud oleme saanud ette teha, nüüd tuleb sündmuste ring, mis on logistika mõttes see keeruline osa. Ilmselt ei saa me kuu aega just palju magada."

Lisaks ETV ekraanile saab "Tule Tulemise" saadetega kursis olla ERR-i Laulupeo portaalis, kus kõik eetris olnud saated Eesti kaardile püütakse.