Muhumaal algas juubelipeo tule teekond "Tule tulemine 2019"

Juubelipeo tule tõid Uisulaevaga Moonland mandrilt Muhumaale XXVII laulu- ja XX tantsupeo "Minu arm" üldjuhid Vaike Rajaste ja Peeter Perens. Kuivastu jahisadamas olid tuld vastu võtma tulnud Muhu, Saaremaa ja Ruhnu vallavanemad. "Uisk, millega tuli saabus, on olnud Muhumaa sümboliks Väinamerel ligi tuhat aastat. Vallavanem Andre Nõu laternas jõudis juubelipeo tuli Muhumaalt edasi ka Ruhnu," kinnitas Saaremaa tule tulemise eest vastutav Aste Klubi juhataja Triino Lest.

Iga maakond saab tuld hoides ja kandes näidata paiku, millel on kultuurilooline väärtus ja inimesi, kes jätnud kultuurilukku sügava jälje. Kokku tehakse erinevates kultuuriloolistes paikades teekonnal 450 peatust. "Saarlaste jaoks on kihelkond olnud tugev identiteedi kandja aastasadu, mistõttu kulgeb juubelitule teekond läbi erinevate kihelkondade, kus kantakse oma kihelkonna rahvarõivaid, lauldakse oma kihelkonna laule ja räägitakse oma kihelkonna murdes," selgitas Triino Lest.

Tuli liigub kahe päeva jooksul mööda Saaremaad nii külgkorviga mootorratta, hoburakendi, mootorpaadi, tõukeratta, jalgratta kui ka näiteks Eesti oma elektriauto Nobe abil. Esimese päeva õhtuks jõutakse välja Kuressaare keskväljakule, kus toimub kooride ja rahvatantsurühmade osalusel kontsert ja simman. Ööseks viiakse tuli puhkama Kuressaare raekotta, et esmaspäeval jätkata teekonda Triigi sadamasse, kust tuli päeva lõpus laevaga Hiiuingel Hiiumaale edasi saadetakse.

Kogu tule tulemise teekonna sõidab kaasa ka 28-liikmeline tule tehniline tugi, mida veab Tehnikaülikooli akadeemiline meeskoor. Tule teekonnale võetakse praktilistel kaalutlustel neli kuni viis tõrvikut, lisaks eraldi tuulekindel gaasilatern. "See on vajalik ainuüksi selleks, et tõrvikutega igale poole ei pääse, näiteks siseruumidesse," täpsustas tule tulemise tehnilise meeskonna esindaja Jaak Kortel. Rahvarohkete kogunemiste jaoks on loodud ka kolmas võimalus – suur gaasi peal töötav tulealus, mille pealt on tuli ka kaugemale näha ning sellelt on võimalik inimestel suurematel kogunemistel ka tuld oma tuleasemega kaasa võtta.

2019. aastal saab tule tulemise traditsioon 50-aastaseks, esimest korda toimus üle-eestiline tule tulemine 1969. aastal seoses laulupeo sajanda juubeliga. Tuli jõuab Tallinnas Kalevi staadionil toimuvale tantsupeo esimesele etendusele 4. juuli õhtuks. Lauluväljaku tuletornis süttib peotuli 6. juuli õhtupoolikul pärast rongkäiku.