Laulupeotuli jõudis Saaremaal erilisse paika

Öö Kuressaare raekojas ära puhanud, panid saarlased tule juba esimeste ringsõidutundidega mitmete katsumuste ette. Kõigepealt sai ta sõitu elektriautos, siis pidi oma teekonnal üle elama ehmatava avarii, jäädes ise siiski õnnetusest puutumata. Seejärel juba jälle merele ehk paadiga Nasva sadamast Salmele ja siis juba sõit hobukaarikuga metsa. Ja seda kõike umbes kahe tunni jooksul, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Võib nii öelda küll, et esimest korda me oleme tõeliselt metsas. Aga tõelised metsad on alles ees. Need ootavad mandril. Viljandi ja Pärnumaa ühinemisel," rääkis tulemeeskonna pealik Jaak Kortel.

Tema sõnul on iga kord merele minnes tagavaraks teine tuli kaasas, kuid siiani ei ole olnud vajadust seda kasutada, sest laulupeotuli on kenasti põlema jäänud.

Sõrves asuv Anseküla oli tule jaoks kindlasti üks erilisemaid paiku ja andis eeldatavasti järgnevaks pikaks teekonnaks tulele väge ja jõudu veelgi juurde.

"See on saarlastele väga oluline paik, sest siin toimus 1863. aastal esimene Saaremaa laulupidu ehk Sõrvemaa laulupüha," ütles laulu- ja tantsupeo Saare maakonna koordinaator Krista Lember.

Tule teekonna 4600 kilomeetrist sai esmaspäevaga läbitud pisut üle 300 kilomeetri. Teisipäeval teeb laulupeotuli ringi peale Hiiumaale.