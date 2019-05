Laulupeotuli süüdatakse Tartus tulele jõu andmise rituaaliga

Seejärel alustab tuli ringreisi läbi kõigi Eesti maakondade, et jõuda laulu- ja tantsupeoks Tallinnasse.

Tule süütamine Tartus Raadi mõisa pargis toimub kell 4.16. "Olen rääkinud siin erinevate teadmameeste ja -naistega, et just päikesetõusul antakse jõudu," selgitas kellaaja valikut laulu- ja tantsupeo eestvedaja Aet Maatee.

"Kõnesid tulesüütamisel ei ole, sest see on ikkagi rituaal. Lauldakse naiskooride laulu "Päikesetõusu aegu". Tule süütamine toimub arhailisel moel. Meil on tulemeister, kellega lähme juba eelmisel õhtul tule tegemist harjutama," rääkis Maatee.

Tuletaela hõõruma on kutsutud laulupeo korraldamisega seotud inimesed. Kõigile kohaletulnutele antakse pirrud, kuhu nad saavad kirjutada oma soovid. "Need paneme ühtsesse lõkkesse. Siis kaks väga sümpaatset õpetajat süütavad need pirrud. Seejärel võetakse tõrvik, mis läheb üles mäele," kirjeldas Maatee tulerituaali.

"Me ei kasuta laulupeol ilutulestikku, ka ERM-i juures sünnib see tuli meie südametulest ja südamesoovidest," sõnas Maatee.

