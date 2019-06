Otseülekanne lõppenud: ERM tähistab Eesti lipu sünnipäeva

Lipu juubeli puhul on ERMi püsinäitusel "Kohtumised" asuvas filmisaalis avatud temaatiline eriväljapanek. Interaktiivsel puutelaual on võimalik sirvida ERMi kogudes olevaid rahvusvärvides lippe, mille seas on nii talu-, asutuste, kooride, ESTO ja väliseestlaste kui ka sõjaväeüksuste ja lahingulippe. Samuti leiab andmebaasist Eesti ajaloos olulist rolli mänginud lippe, nagu diplomaat Ernst Jaaksoni ja ÜRO Eesti esinduse lipp.

Vitriinis näeb aga rariteetseid ürikuid ja esemeid, nagu näiteks nõukogude ajal väheste seas Eesti esimese lipu peitmislugu teadnud praost Harald Tammuri äsja leitud isiklikud dokumendid, esemed Eesti Üliõpilaste Seltsi (EÜS) liikmete erakogudest ja ekspertiisakt esimese lipu uuringutest.

Lisaks saab kuulata audiolugusid värskelt valminud kogumikust "Sinimustvalged lood 1", mille on sisse lugenud ERMi töötajad ja näitleja Andres Mähar. Jutud on valitud 2015. aastal ERMi kirjasaatjate arhiivi saadetute seast ja EÜSi Kirjastuse väljaandel ilmunud raamatust "Sinimustvalged lood" (2017, koostajad Jaan Sudak ja Sten-Erik Tammemäe). Audiolugusid saab kuulata ERMi kodulehel, kus on tänasest avatud ka virtuaalnäitus "Sinimustvalge postiajaloos", mis keskendub lipu värvikolmikule nii Eesti kui ka eksiilfilateelias.

Samas saalis näidatakse ka temaatilist filmiprogrammi, kus näeb filmi ajaloolise sinimustvalge lipu väljavõtmisest oma peidupaigast Läänemardi talus 1991. aastal ning arhiivikaadreid nii Eesti lipu ajaloost kui ka juubelitest alates 1930ndatest aastastest kuni lähiajalooni.