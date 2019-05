Eestis hakkab rändama väliseesti näituste festival

Esimene näitus "Elukaare kaks otsa" jõudis Eestisse Kanadast väliseesti muuseumist ja see avatakse 29. mail Eesti kirjandusmuuseumis.

Nii kodu- kui ka väliseesti mäluasutused on viimaste aastate jooksul loonud märkismisväärse hulga näitusi, mis käsitlevad eesti diasporaa ajaloo erinevaid etappe ja aspekte. Osa neist on Eestis varem eksponeeritud, suurt osa näeb Eesti publik esmakordselt. Programmis on 16 erinevat näitust Eestist, Kanadast, Austraaliast ja Rootsist, mida terve suve vältava festivali nö esimese ringi jooksul näidatakse 13 erinevas mäluasutuses ühtekokku kuues linnas - Tallinnas, Tartus, Pärnus, Rakveres, Valgas ja Võrus. Käsitlemist leiavad nii põgenemislood kui elu DP laagrites, aga ka väliseesti kogukondade erinevad tegemised, harrastused ja saavutused. Lisaks teise maailmasõja põgenikest ja nende järeltulijatest jutustavatele väljapanekutele vaadeldakse ka eestlaste varasemat väljarännet Kanadasse ja Siberisse. Ajaloonäituste kõrval saab näha fotonäitusi ja väljapanekuid, mis kasvanud välja suulise ajaloo projektidest või eesti naiste käsitööharrastusest. Üks näitustest räägib kõigi baltlaste, sh baltisakslaste, põgenemise ja Kanadas uue kodu ehitamise loo.

Festivali ajal avatakse ka mõned päris uued näitused: eesti rahva muuseumis ERMi ja väliseesti muusesumi (VEMU) koostööna valmiv "ESTO – globaalse eestluse hoidja" ja Eesti spordi- ja olümpiamuuseumis "Eesti sport Kanadas".

Sügise hakul lähevad näitused teisele ringile, see tähendab, et need muudavad asupaika – ikka selleks, et võimalikult palju vaatajaid neid näha saaks.