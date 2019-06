Suurelt peolt välja langenud rahvatantsijad oma pidu ikkagi ei korralda

"Soovisime teha oma tantsupeo 4. juulil Tallinnas Vabaduse väljakul. Saime ka linnavalitsusest loa, kuid siis selgus, et 3.-7. juulini on Vabaduse väljaku endale broneerinud laulu- ja tantsupeo SA. Nemad ei leidnud kahjuks võimalust Vabaduse väljakut kaheks tunniks meiega jagada," rääkis Narva tantsujuht ja üks alternatiivse tantsupeo idee algatajatest Tiiu Assafrei ERR-ile esmaspäeval. "Mõtlesin, et kindlasti nad [laulu- ja tantsupeo SA] lubavad, miks nad peaksid nii positiivse asja vastu olema, aga meile öeldi viisakalt ära," sõnas Assafrei. Teist peopaika nad korraldama ei hakka - "ei soovi uuesti seda kadalippu läbida."

Kava järgi toimub 5. juulil Vabaduse väljakul rahvamuusikapidu, mille proovid algavad juba päev varem. 4. juulisse on rahvamuusikud lisaks proovidele planeerinud ka lava ja tehnika ülespaneku.

"Andi Einaste laulu- ja tantsupeo SA-st pakkus välja, et võiksime tantsida 1. või 2. juulil, kuid me tuleme Narvast vaatama tantsupeo peaproovi just 4. juulil ja kaks korda Tallinnasse tulla oleks meile väga kulukas," rääkis Assafrei. Samal põhjusel poleks Ida-Viru tantsijatele lohutuslahenduseks ka laulupeo rongkäigus marssimise võimaldamine.

Assafrei sõnul oli oma tantsupeo mõte eelkõige Ida-Viru rahvatantsulastele positiivse emotsiooni pakkumine. Nimelt ei pääsenud Narvast ametlikule tantsupeole ükski lasterühm, nende hulgas ka Assafrei juhendatavad Narva Eesti gümnaasiumi rühmad. Kokku jäi Ida-Virumaalt välja üle paarikümne peole soovinud rahvatantsurühma.

"25. juunil saabub Narva juubelipeo tuli. Kuidas me ütleme siis lastele, et te peate olema lõbusad? Saame aru, et kõik Kalevi staadionile tantsima ei mahu, aga tahame, et lastel oleks stiimul," nentis Assafrei.

Laulu- ja tantsupeo tantsutoimetaja Andi Einaste kordab ERR-ile sama põhjendust, mis rahvatantsijatele: 4. juulil saabub lisaks proovides osalevatele tantsijatele Tallinnasse 800 rahvamuusikut, kelle peakontserdi ettevalmistused, proovid ja kontsert toimuvad Vabaduse väljakul. Sel päeval on enne Vabaduse väljakul käimas konstruktsioonide paigaldused, ehitustööd ning toimub raskeveokite liikumine väljakul.

Samuti tekitaksid pisemadki muudatused enam kui pool aastat kestnud laulu- ja tantsupeo ettevalmistustes suuri ümberkorraldusi. "Küll aga on nn alternatiivse tantsupeo korraldajatel võimalik soovi korral koguneda ja tantsida mõnel lähedalasuval pealinna väljakul või platsil, mis täpselt soovitud ajahetkel seda võimaldaks ning mis ei avaldaks niivõrd suurt survet rahvamuusikute peo ettevalmistustele," lisas Einaste.