"Tule tulemine" Pärnumaal: tuli jõudis pärale mööda vett

Pärnumaale jõudnud tule saab esmalt enda kätte kihnlane Veera Leas, kellelt saatejuht Jüri Muttika muuhulgas uurib: "Mis on Kihnu naiste saladus, et neil ei tule merehaigus?"

"Eks merehaigeid on ka, aga nad lihtsalt varjavad seda," teab Leas.

Kihnu rõivais saabub laulupeole ka Vancouverist pärit Silvia Soide. "Kanada eestlased on väga patriootilised. Nad on nutavad ja rõõmustavad ja tahaks ka siin olla meiega praegu."

Eesti keel on Soide sõnul raske, aga kihnu keel on veel raskem. "Eesti keel voolab ilusti, aga kihnu keel on selline sharp. Mõnikord tundub, et inimesed on minu peale pahased, aga tegelikult ei ole," rääkis Soide.

Saate kuulus kohalik on näitleja Ago Anderson, kes räägib, et tal on laulupeoga väga koledad mälestused. Lapsena kartis Anderson nii Ülemiste vanakest kui ka igavest tuld. "Vaese Pärnu poisina polnud mul siin võimalik hästi toituda. Talinnas sõin elus esimest korda viinereid. Neile lisandusid siit-sealt ostetud jäätised. Lisaks see Tallinna kloorivesi. Lauluväljakule jõudes lõi see kompott väikesel Agol põhja alt ära. Ja need tualetid lauluväljakul olid päris õudsad. Need polnudki tualetid, vaid augud betoonpõrandas."

"Kui kõlas "Olgu jääv meile Päike", siis teadsin, et see on lõpulaul ja nüüd saab ära koju. Olen sellest hoolimata laulupidu jälginud ja pärandanud laulugeeni oma lapsele ja naisele," rääkis Anderson.

Laulupeole ta ei lähe, sest jääb koju koera hoidma. Tallinna lähevad esinema tema tütar Arabella, kes harjutab laule duši all ja autos ja abikaasa, kes läheb Laine Mägi tantsukooli emade rühma koosseisus tantsupeole.

Lisaks saab vaataja saatest teada, et Eesti pikimad tanud on pärit Mihkli kihelkonnast Pärnumaalt.