Setod palusid Pekolt laulupeole head ilma ja osalejatele tervist

"Palusime Pekolt head ilma ja head tervist kõigile inimestele, kes laulupeole lähevad. Panime talle vihmakeebi ka ümber, et ta laulupeo ilma ikka tõsiselt võtaks ja tuleks hea ilm ja õnnetusi ei juhtuks," rääkis Setomaa vallavanem Raul Kuldre kohalikul "Tule tulemise" üritusel.

Setod on kindlad, et Peko ilmaga aitabki. "Kui asja usud ka, siis see avitab kah. Meid on ta avitanud," tõdes Kuldre.

Kuulda saab ka kaunist Seto laulupidude hümni Anni Linnuse esituses. "Ühtegi suuremat pidu ei lähe Setomaal mööda, kui Leelotaja hümni ei laulda," räägib Anni ema. Nemad viivad laulupeo tulest läidetud küünlad surnuaeda leeloemade haudadele.

Seto kuningas Aare Hõrm räägib, et kui tuli esimene Eesti vabariik, siis pandi äkki tähele, et setod on kõvad lauljad ja neil on väga ilusad riided. "Siis olid pildiaparaadid ka juba olemas ja setod pandi laulupeo rongkäiku, siis on uhke käia," räägib Hõrm.

Hõrm ise pole laulupeol käinud, sest praagiti lapsena Obinitsa kooli koorist välja. 2009. sai ta aga koos Meremäe-Värska naiskooriga kanda rongkäigus seto lippu. "Siis ma mõtlesin, et see laulupidu on setode jaoks ikka uhke asi," meenutab Hõrm.

Tema sõnul muutub leelotamine ka meeste hulgas järjest popimaks: "Naised laulavad, aga viimasel ajal on ka mehed hakanud taas laulma. Sellel suvel tulebki Obinitsas esimene meestelaulu päev."

Võru võtab tule vastu eriti suurejooneliselt - kohaliku tantsu- ja laulupeoga, kus täitsa omad tantsud ja laulud.