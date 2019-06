Väliseesti tantsurühmad teevad oma kontserdi Vabaduse väljakul

Kontserdil astuvad üles 340 tantsijat 25 tantsurühmast 14 erinevast riigist: Soome, Rootsi, Norra, Belgia, Holland, USA, Kanada, Austraalia, Türgi, Inglismaa, Saksamaa, Iirimaa, Luksemburg ja Šveits. Kaasa teevad rahvakunstiansambel Leigarid ja rahvakultuuriselts Koidupuna.

Kontserdi idee tekkis MTÜ Tantsupeomuuseumi meeskonnal eesotsas Angela Arraste ja Ülo Luhtiga juba 2018. aasta augustis, mil toimus Eestis Välis-Eesti tantsuõpetajate suvekursus. Tõdeti, et 2019. aasta üldtantsupeole registreerus rekordarv väliseesti tantsurühmi ja otsustati plaanitu teoks teha.

"Ühendusmaa on Eestimaa" toob välisrühmad kokku ühisele tantsuväljakule. Igal rühmal on enda põnev lugu ja traditsioonid, mida hoitakse Eesti kultuuri säilitamiseks regulaarselt koos käies. Lisaks kirevale ajaloole on igal rühmal enda nägu ja kohati eriline viis mõne tantsu tantsimisel: nii nagu igas Eestimaa külas tantsitakse pärimustantse natuke omal moel.

Kontserdi lõpus palutakse ka pealtvaatajad tantsima. "Ühendusmaa on Eestimaa" lavastajateks on Karmen Ong ja Jaan Ulst. Projekti eestvedajaks on MTÜ Tantsupeomuuseum. Kontserdi pikkus on 50 minutit ja sissepääs on kõikidele vaba.

Toetajad on Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri sihtkapital, Tallinna Kultuuriamet, Tallinna linn, Integratsiooni Sihtasutus ja Tallinna Kesklinna Valitsus.

Koostööpartnerid on Tallinna Teeninduskooli õpilaskodu ning Laulu- ja Tantsupeo SA.