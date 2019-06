Guido Kangur: Tuljak korvas kannatused proovides

Andres Luga töötab Sillamäe sadamas ja tantsib Suveniiris. "Mis elu siin Sillamäel elatakse? Peale selle, et eesti keelt kuuleb vist ainult sadama sisevõrgu telefonidel," vaimutseb saatejuht Jüri Muttika. "Suvel on Sillamäel elu nagu paradiisis. Meil on liivarand, kivirand, jõgi. Linn pole tasane, siin on kaks korrust. Mida parem ilm, seda toredam on Sillamäel elu," on Luga oma linna üle uhke.

"Laulu- ja tantsupidu on meie pereüritus olnud minu lapsepõlvest alates ja ma tahaks loota, et see jääb kestma. Mina soovin Eesti rahvale ilusat peotuju," räägib näitleja Guido Kangur Heleri Allile. "Mäletan, kuidas sõitsime Jõhvist Tallinna, et kuulata laulupidu või juba ise osaleda tantsupeol. Aastal 1965. laulis mu vanaema laulukaare all, ja oli oluline seda kuulata," rääkis Kangur.

Endisel Komsomoli staadionil seistes meenutab Kangur, kuidas ta algklassidest kuni keskkooli lõpuni osales tantsupidudel. "See kõik kestis ju nädal aega. Elasime kuskil koolides, harjutused toimusid tolmustel koolistaadionidel. Kui oli ilus ja palav ilm, siis käis tolmupilv üle pea, kui oli vihmane ilm, olime läbimärjad, aga proov ikkagi jätkus. Alati oli see tunne, et ei iial enam. Aga kui lõpp oli käes ja kõik tantsisid Tuljakut, siis oli liigutusepisar silmas ja teadsime, et kui võimalik, tuleme tagasi," ütles Kangur.

Kohtla-Nõmmel tantsitakse kaevurite kaera-jaani.