Laulu- ja tantsupeo ilm tuleb sajune ja jahedavõitu

Peagi algavad laulu- ja tantsupeo proovid, Anu Välba helistas reedeses "Vikerhommikus" sünoptik Taimi Paljakule, et uurida, milline on ilmaprognoos suure peo ajaks.

Taimi Paljak tõotas algavaks nädalalõpuks südasuvist sooja. "Pühapäeval ja esmaspäeval tantsutrennidega alustajad saavad ilusat ja sooja ilma, pühapäeval on sooja 25, esmaspäeval 22 kraadi ringis, edasi tuleb meie peade kohale kiire edela-, vahepeal ka läänevool, see tähendab, et ilm võib väga kiiresti muutuda," ütles sünoptik.

"Praegu võib piltide järgi üsna kindlalt öelda, et kõige sajusem päev tuleb teisipäev. Organisaatorid võivad sellega arvestada. Kuid ka järgnevatel päevadel ei tarvitse me hoovihmadest pääseda. Alates teisipäevast läheb ka jahedamaks, temperatuurifoon jääb alla 20 kraadi ehk võrdlemisi jaheda ilmaga tuleks arvestada."

Küsimuse peale, kas tantsijad ja lauljad peavad kehva ilmaga läbi ajama, ütles Taimi Paljak, et ta eelistab hetkel pigem kehvema variandi välja pakkuda, kuid kõik päevad peale teisipäeva ei ole nii lootusetult sajused. "Kui ka tuleb hoovihma, siis sajuhood kestavad kõige rohkem viis-kuus tundi, millele järgneb kuivem periood. Tõenäoliselt läheb nii, et sajusemad on pigem ööd ja päeval saab isegi päikest näha ja ei olegi nii lootusetult sajune," prognoosis Paljak.

Millega kindlasti arvestada tuleks, on vihmakindel riietus ning võimalus vajaduse korral riidekihte vähemaks ja vihmakaitse pealt ära võtta.