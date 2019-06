Rahvarõivastes tantsijate hulgas on levimas uus trend

Eesti Rahva muuseumi kuraator Age Raudsepp tõdes, et on viimastel aastatel märganud tantsu- ja laulupidudel uut süvenevat trendi, kui kiputakse kandma punaseid sukki kostüümi juures, kus neid traditsiooniliselt pole kantud.

"Ausalt öeldes tundub punane sukk kogu kostüümi juures üsna loogiline valik, ometi on naised rahvarõivaste juures ajalooliselt valgeid sukki kandnud (vt nt Petseri või Setomaa). Kui olen saanud võimaluse küsida sukavärvi valiku kohta, siis vastus on pigem kõhklevas toonis "Teised ju kannavad…" või "Mis siis õige on?"," selgitas ta Eesti Rahva muuseumi blogis.

Sellel aastal on punased sukad jõudnud tema sõnul liiga mitmete Lõuna-Eesti rahvarõivaste komplektide juurde ja tehes veebis juhuotsinguid, jäi naisele silma hulk gruppe, kus valged sukad punaste vastu vahetatud.

Punaseid sukki on ajalooliselt kantud Hiiumaal (seal on sobilikud ka valged sukad), Lääne-Saaremaa kihelkondades ja Läänemaa mõnedes kihelkondades, kus pigem on rahvarõivaste juures olnud punapõhjalised kirjatud sukad.