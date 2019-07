Jaan Pehk: laulupidu on tõhus meetod murede eest põgenemiseks

Saate kuulus külaline Jaan Pehk on rohkem laulu- kui tantsumees. "Minu kehakuju järgi võiks küll öelda, et võiksin rohkem tanstida," ütleb Pehk.

Milline tema laul võiks laulupeol kõlada? "Minu laul "Valss" oli laulupeo kaustikus lisalauluks. Millalgi ta võiks seal kõlada," arvab Pehk. "Mul on sügaval sees koorihelilooja. Mulle väga meeldivad igasugused mitmehäälsused. "Valss" loona sobib muidugi ka väga hästi tantsupeole. Seda oleks lust tantsida ja õppida," lisab ta.

Jaan Pehk on kahasse Tauno Aintsiga kirjutanud sõnu mudilaskooridele. "Lust on kuulata, kui tuleb ettekanne ja siis kutsutakse dirigendipulti lillede järele. Süda läheb soojaks. Ootan seda hetke ja kardan, et äkki kukun, kui sinna jooksen. Aga ei ole kukkunud."

"Laulupeo mõte? See on tõhus meetod muude murede eest põgenemisel. On ju tore koos olla," resümeerib Pehk laulupeo tähenduse.

Vargamäegi ei jää laulupeotulest puutumata. Kas on ka "Tões ja õiguses" ehk laulupidu mainitud, uurib Heleri All. Ründo Müts, Järvamaa Muuseumi teadusjuht nendib, et talle pole silma jäänud. "Kindlasti on Tammsaare loomingus aga roll muusikal ja sellel kuidas pillilugudega meeleolsid edasi anti," teab Müts.