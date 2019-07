Laulupidu jõuab suurtel ekraanidel 14 Eesti maakonda

Laulu- ja tantsupeo ühisvaatamisteks paigaldatakse üle Eesti 3x5 meetri suurused LED-ekraanid ning toolid. Kuna tegemist on juubelipeoga, siis on maakondlikud korraldajad mitmetes paikades hoolitsenud ka lisategevuste eest, et pidu veel meeleolukam oleks.

"Näiteks Valgamaal Taagepera lossi pargis on tore perepäev, kus saab vaadata ja osta Mulgi käsitööd, süüa pannkooke ning soetada kohalikke tooteid. Võrumaal on terve päeva jooksul avatud Uma Meki toiduala ja kohvikud, osaleda saab erinevates õpitubades ja osta kohalike meistrite käsitööd," rääkis ühisvaatamist korraldava Rahvakultuuri Keskuse kommunikatsioonijuht Kaja Mõts.

Pühapäevast laulupeo kontserti saab otsepildis vaadata Orjaku sadamas (Hiiumaa), Rapla linna keskväljakul, Kuressaare linna keskväljakul (Saaremaa), Pärnu linna lastepargis ja Tallinnas Vabaduse väljakul.

Lisaks laulupeole näeb mitmetes kohtades eelnevalt ka tantsupeo etenduse ülekannet.

Tantsupeo etendust saab vaadata: Taagepera lossi pargis (Valgamaa) kell 10.00 Põlva linna keskväljakul (Põlvamaa) kell 11.00 Loosi mõisa hoovis (Võrumaa) kell 11.00 Jõgeva kultuurikeskuses (Jõgevamaa) kell 11.00 Narva linnuse hoovis (Ida-Virumaa) kell 11.00 Haapsalu Rootsi turu juures (Läänemaa) kell 11.00 Eesti Rahva Muuseumi A sissepääsu ees (Tartumaa) kell 11.00 Viljandi lauluväljakul (Viljandimaa) kell 11.30 Paide keskväljakul (Järvamaa) kell 12.00

Sissepääs on kõikjal tasuta.

Ühisvaatamist korraldab rahvakultuuri keskus koostöös kultuuriministeeriumi, Eesti laulu- ja tantsupeo SA ning Eesti rahvusringhäälinguga.