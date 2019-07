Jan Uuspõld: "Ärkamise aega" lauldes minestasin, aga ärkasin taas üles

"Kui oli kuues noorte laulu- ja tantsupidu aastal 1987 laulsime laule nagu "Lenin - inimene suur ja üllas". Rohkem ma sõnu ka ei mäleta," räägib Jan Uuspõld.

"Teine laul oli "Millest loidad igavene tuli?" Aga millest ta loitis, ma ei mäleta, mäletan ainult küsimust. Selle laulu ajal olid meil oranžid rätid, millel pidime langeda laskma. Sellest tekkis tohutu suur igavene tuli. Hästi ilus võis see olla," naerab Uuspõld.

"Sellel laulupeol saime laulda ka Rene Eespere "Ärkamise aega". Koorijuht käskis fraasi "Tulega, mõõgaga tuli võõras mees" laulma läbielamisega. Tuli ja sõi võõrast leiba. Ma elasin nii sisse, et ma minestasin. See oli täitsa pekkis! Aga ma ärkasin ikka ülesse. See oli minu ärkamiseaeg," rääkis Uuspõld.

Laulud olid 1987. aasta laulupeol ideoloogilises mõttes seinast seina. Kas noored lauljad tegid vahet Eesti ja nõukogude maiguga paladel? "Sellel ajal ei räägitud, milline laul on õige ja milline pole. Aga me saime sellest aru," tõdeb Uuspõld.

Hilisemaid laulupeomälestusi Uuspõllul pole. "Pärast 1987. aastat polnud ma enam kooris, hakkasin pungimeheks ja olin bändis. Aga juba järgmisel aastal, 1988 oli siin lauluväljakul Rock Summer ja siis laulsime esimest korda Eesti hümni koos Juice Leskineniga. Ainult aasta hiljem! See oli kõva sõna!"

Laulupeo rongkäigust ei mäleta Uuspõld samuti eriti midagi, ehk ainult seda, et oli palju rahvast ja et Draamateatri varikatusele paigutatud toolil istus Salme Reek.