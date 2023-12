EMTA-s toimub René Eespere 70. sünnipäevale pühendatud autorikontsert

Kontsert on pühendatud René Eesperele, märkimaks tema panust Eesti kaasaegsesse muusikasse. Solistidena teevad kaasa sopran Maria Valdmaa, klarnetist Toomas Vavilov ja trompetist Indrek Vau.

Eesti rahvale on Eespere loomingust tuntum teos "Ärkamise aeg" – tähenduslik laul läbi murranguliste Eesti rahvusriigi taassünni aastate. Lisaks koorimuusikale äratab Eespere loometegevus tähelepanu laia žanrihaardega ja valdavalt heakõlalise helikeelega. Eespere töödes leiab mõjutusi nii barokist, rokist kui ka eesti rahvamuusikast.

"René Eespere on minu jaoks olnud huvitav helilooja selles mõttes, et ta kirjutab ka klassikalistele ladina tekstidele. See on maailm, kuhu ma lauljana muidu tihti ei satu," ütles sopran-solist Maria Valdmaa. Maria Valdmaa esituses kõlab kontserdi nimilugu "Locus amoenus" (Veetlev paik).

Enne koroonaaega esietendunud ning tähendusliku loona tähelepanu pälvinud René Eespere ja Hermann Hesse muinasjutt-draamast "Augustus" tuleb kontserdil esitamisele "Matbeth" keelpilliorkestrile. Toona olid esmaesitajateks Tallinna Kammerorkester ja dirigent Andres Kaljuste, kes on ka nüüd laval muusikat esitamas.

Instrumentaalmuusikast tulevad esitamisele Eespere trompetikontsert (2007) ning klarnetikontsert (2005), solistideks Indrek Vau ja Toomas Vavilov. 2013. aastal kirjutatud "Respectus" esiettekandest möödub täpselt kümme aastat ja see teos on autori valikul taas kontserdikavas. Lisaks on Eespere spetsiaalselt selleks kontserdiks loonud versiooni algselt klaveriteosest "Ritornell" d-moll / D-duur.

"Heliloojale on autorikontsert ikka eriline sündmus ning 70 ei saa ma ka enam kunagi. Õhtu on ka veel selles suhtes erakordne, et see on minu esimene autorikontsert Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kontserdimajas," ütles helilooja René Eespere, kes töötab Muusikaakadeemias juba 1979. aastast alates, aastast 2002 professorina.

Eespere sõnul on tema orkestrimuusika sageli esmaettekandele jõudnud just Tallinna Kammerorkestriga koostöös. "Enamiku kontserdil kõlavate teoste esmaesitajateks on olnud Tallinna Kammerorkester, vaid klarnetikontserdil oli selleks Camerata Scotland (dirigent Christopher Adey). Hiljem on kontserdil kõlavaid teoseid esitanud muidugi ka teised orkestrid. Koostöö Tallinna Kammerorkestriga on mulle alati rõõmu teinud. "Augustuse" etendust dirigeeris minu valikul Andres Kaljuste, sama valiku tegin ka selleks kontserdiks," sõnas sünnipäevalaps.

Kontsert "René Eespere 70. Locus amoenus" toimub 16. detsembril kell 18 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suures saalis.