Risto Joost: Rene Eespere looming on väärt muusika

Tartus Pauluse kirikus ja Tallinnas Metodisti kirikus toimuvatel autori-kontsertidel "Loitsud ja palved" kannab Kammerkoor Voces Tallinn ette läbilõike Rene Eespere kirjutatud koorimuusikast. Tuntud teoste kõrval kõlab ka seni esitamata muusikat.

"Rene loomingus on kokku saanud minu arvates kõige parem osa vokaalmuusika olemusest," sõnas dirigent Risto Joost. "See on hästi voolava iseloomuga, hästi orgaaniline. Kuna ta armastab väga ladinakeelseid tekste, siis see on lauljatele hästi häälepärane."

Samuti on Joosti sõnul Eespere loomingus arvestataval määral helgust ja mažoorsust. "See on väärt muusika. See on lihtsalt väärt muusika ja ma väga loodan, et inimesed saavad sellest järjest rohkem osa."